Heilbad Heiligenstadt

Erneut keine Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt

15.03.2021, 11:30 Uhr | dpa

Im zweiten Jahr in Folge ist die bekannte katholische Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. In Anbetracht der Infektionslage könne die Veranstaltung nicht stattfinden, sagte der Propst der Gemeinde St. Marien, Hartmut Gremler, am Montag auf Anfrage. "Wir müssen alles vermeiden, dass sich Leute sammeln."

Heiligenstadt liegt im katholisch geprägten Landkreis Eichsfeld. Dort waren am Montag nach Angaben des Robert Koch-Instituts 125 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tage erfasst worden. Thüringenweit lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei rund 168.

Die Prozession ist eine jahrhundertealte Tradition. Jedes Jahr nehmen mehrere Tausend teil. Beim bislang letzten Mal 2019 kamen rund 5000 Menschen, um zu sehen, wie überlebensgroße Holzstatuen mit Gesang und Gebeten durch die Straßen getragen werden. Die Prozession soll in der Woche vor Ostern an den Leidensweg Jesu erinnern.

Schon im vergangen Jahr konnte die Prozession wegen der Pandemie nicht stattfinden - es war das erste Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen, dass die Veranstaltung abgesagt wurde.