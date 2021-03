Magdeburg

Ladendieb uriniert auf Kleidung

15.03.2021, 13:18 Uhr | dpa

Ein Mann hat in einem Geschäft in Magdeburg Kleidung entwendet und in eine Umkleidekabine uriniert. Der 32-Jährige sei am Samstag mit seiner Beute in die Kabine gegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Dort habe er mit einem Taschenmesser die Sicherungsetiketten entfernt und die Kleidung ohne sie zu bezahlen angezogen. Seine eigene Sachen habe er zurückgelassen, nachdem er auf sie uriniert hatte. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen, kam laut Polizei aber am Sonntag unter Auflagen wieder auf freien Fuß.