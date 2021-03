Rodenbach

Beim Entrümpeln: Munition in Wohnung in Rodenbach gefunden

15.03.2021, 13:25 Uhr | dpa

Ein Mann hat beim Entrümpeln einer Wohnung in Rodenbach (Landkreis Kaiserslautern) verschiedene Munition und eine Waffe zur Panzerabwehr gefunden. Der 33-Jährige entdeckte die Gegenstände am Samstag im Wohnzimmer eines verstorbenen Angehörigen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie seien vom Entschärfer-Team des Landeskriminalamts abtransportiert und auf freiem Gelände entschärft worden, hieß es.