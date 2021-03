Magdeburg

Eltern nach Tod ihres 14 Monate alten Kindes verurteilt

15.03.2021, 17:49 Uhr | dpa

Weil sie Schuld am Tod ihres 14 Monate alten Sohnes tragen, hat das Landgericht Magdeburg ein Elternpaar verurteilt. Den Eltern war vorgeworfen worden, dass sie mit dem Kind nicht zum Arzt gegangen waren, obwohl es ihm zunehmend schlechter ging. Es starb am 2. September 2020 im Bördedorf Wefensleben. Die Mutter wurde am Montag zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, der Vater zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren - wegen versuchten Totschlags durch Unterlassen und fahrlässiger Tötung, wie ein Gerichtssprecher in Magdeburg sagte. Im Laufe des Prozesses hatte sich laut dem Gerichtssprecher herausgestellt, dass der Junge Leukämie hatte.

Die Verhandlung habe ergeben, dass die Frau stark unter dem Einfluss ihres Mannes gestanden habe, erklärte der Sprecher weiter. Sie müsse auch eine ambulante Psychotherapie absolvieren. Die Frau habe gesagt, sie habe das Kind einem Arzt vorstellen wollen, als es ihm schlecht ging, ihr Mann habe sie daran gehindert. Der Vater des Kindes habe das vor Gericht bestätigt. Beide hätten gehofft, dass sich die Verfassung des Kindes auch mit Hilfe von Naturheilmitteln bessern würde. Die 43 Jahre alte Frau und der 38 Jahre alte Mann sind Eltern von drei weiteren Kindern.

Das Urteil ist nicht noch nicht rechtskräftig.