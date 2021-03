Altentreptow

Verkehrsunfall: Gesundheitliche Probleme wohl Todesursache

15.03.2021, 19:25 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild (Quelle: dpa)

Nach einem Unfall ist ein 71 Jahre alter Autofahrer gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen sei er am Montag wegen gesundheitlicher Probleme mit seinem Fahrzeug bei Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto sei auf dem Grünstreifen unter anderem mit einem Verkehrszeichen und einem Kanaldeckel kollidiert, sagte die Diensthabende der Einsatzleitstelle. Nähere Angaben zur Kollision wurden zunächst nicht bekannt. Laut Polizeimitteilung wurde der 71-Jährige schwer verletzt und seine 71-jährige Beifahrerin leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann sei gestorben - vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme, wie die Polizei am Abend mitteilte.