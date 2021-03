Naumburg (Saale)

Schulen öffnen im Burgenlandkreis

15.03.2021, 19:29 Uhr | dpa

Im Burgenlandkreis haben am Montag die Grundschulen regulär geöffnet. Bis zur sechsten Klasse konnten die Kinder wieder regulär zur Schule gehen, wie eine Sprecherin des Kreises sagte. Die Präsenzpflicht werde derzeit ausgesetzt. Ab den siebten Klassen gebe es Wechselunterricht. Das heißt, dass jeweils ein Teil der Schüler pro Woche in der Schule und der andere Teil zu Hause unterrichtet wird. Bei den Abschlussklassen bleibe es beim Präsenzunterricht, sagte Landrat Götz Ulrich (CDU).

Begleitend zur Schulöffnung solle jeder Schüler drei Mal pro Woche einen Corona-Schnelltest durchführen. Dazu sollen Speicheltests in den Schulen dienen. Am Montag habe es bei mehr als 6400 Tests zunächst vier positive Testergebnisse gegeben, teilte der Kreis mit. Die Testungen werden von der Medizinischen Fakultät der Universität in Halle begleitet.

Nach zweieinhalb Monaten coronabedingten Notbetriebs hatten in Sachsen-Anhalt die Schulen und Kitas zu Monatsbeginn wieder ihre Türen geöffnet, mit Ausnahme des Burgenlandkreises aufgrund des überdurchschnittlich hohen Infektionsgeschehens.