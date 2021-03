Perleberg

Zwölftes Impfzentrum startet in Perleberg

16.03.2021, 02:32 Uhr | dpa

In Perleberg (Landkreis Prignitz) wird am Dienstag (9.30 Uhr) das zwölfte Impfzentrum in Brandenburg eröffnet. Es wird betrieben vom DRK-Kreisverband Prignitz. Hier soll der Impfstoff der Firma Biontech geimpft werden. Zum Start ist Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) dabei.

In Brandenburg sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag bereits 261 971 Menschen geimpft worden. 181 451 Personen haben die Erstimpfung erhalten. 80 520 Brandenburger sind bereits zum zweiten Mal geimpft worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Infektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - lag brandenburgweit am Montag bei 80,9. Vergangenen Montag wurde ein Wert von 63,4 ermittelt.