Görlitz

Kellerbrand in Görlitz: Mehrfamilienhaus evakuiert

16.03.2021, 06:07 Uhr | dpa

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Görlitz ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Etwa 40 Personen mussten das Haus in der Lausitzer Straße verlassen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Eine 93 Jahre alte Bewohnerin wurde zur Vorsorge ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Notunterkünfte für die Nacht organisiert. Einige Bewohner seien nach den Löscharbeiten auf eigene Verantwortung in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Am Dienstag könnten laut Polizei alle Anwohner ihre Wohnungen wieder beziehen. Durch die Rauchentwicklung seien außerdem die Treppenhäuser von drei weiteren Hauseingängen beschädigt worden. Schadenshöhe und Brandursache seien noch nicht bekannt.