Grabfeld

Jüdische Gemeinde unterstützt Idee für Begegnungszentrum

16.03.2021, 06:11 Uhr | dpa

Im Dorf Berkach soll nach Vorstellung eines Vereins und der Jüdischen Landesgemeinde ein Begegnungszentrum für Jugendliche unterschiedlichen Glaubens entstehen. Junge Menschen jüdischen, muslimischen und christlichen Glaubens, aber auch Atheisten sollen dort künftig zum Austausch aufeinander treffen können. "Mit der Synagoge, der jüdischen Schule, der Mikwe [einem jüdischen Ritualbad] und dem jüdischen Friedhof ist Berkach ein wesentliches Zentrum des früheren Landjudentums in Deutschland, was relativ gut erhalten ist", sagte der Vorsitzende der Landesgemeinde Reinhard Schramm.

So würde sich der Ausbau der Schule anbieten, um dort eine Art Jugendherberge entstehen zulassen. Vor Ort sei der Verein Jüdisches Ensemble Berkach sehr um die Entwicklung des Begegnungszentrums bemüht, sagte Schramm.

Am Dienstagabend ist in der dortigen Synagoge ein Vortrag geplant, der unter anderem der Idee für das Begegnungszentrum mehr Aufmerksamkeit und Unterstützer bescheren soll. Dabei spricht der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, über die Bedeutung des jüdischen Pessach und des christlichen Osterfests. Der Festvortrag ist Teil des Projekts "Tora ist Leben" im Themenjahr "Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen". Dabei schreibt ein Rabbiner eine neue Torarolle für die Jüdische Landesgemeinde Thüringen.

Die neue Tora ist ein Geschenk des Bistums Erfurt und der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Bei der Veranstaltung am Dienstag werden auch der EKM-Bischof Friedrich Kramer und der katholische Bischof Ulrich Neymeyr sowie Benjamin-Immanuel Hoff, Landesbeauftragter für die Förderung jüdischen Lebens in Thüringen und die Bekämpfung des Antisemitismus, erwartet.