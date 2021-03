Neukirchen

"Maler und Graphiker": Nolde-Jahresschau öffnet am 18. März

16.03.2021, 06:25 Uhr | dpa

Die 65. Jahresschau der Nolde-Stiftung in Neukirchen-Seebüll (Kreis Nordfriesland) widmet sich den verschiedenen Facetten Emil Noldes (1867-1956) als Grafiker und Maler. Sie wollten einen neuen Blick auf das Wechselspiel der künstlerischen Techniken werfen, sagte der Direktor der Stiftung, Christian Ring. Dazu werden Druckgrafiken und Aquarelle in unmittelbare Nachbarschaft zu Ölgemälden gehängt. Durch die ungewohnte direkte Gegenüberstellung zeigt die Ausstellung "Emil Nolde - Maler und Graphiker", wie Nolde die verschiedenen künstlerischen Techniken ins Wechselspiel gesetzt und seine Motive in Variationen gedacht hat. Neben bekannten werden auch bislang nur selten oder nie zuvor gezeigte Werke zu sehen sein.

Insgesamt werden vom 18. März bis zum 31. Oktober 125 Exponate gezeigt. Erstmals in Seebüll sind 72 der Werke zu sehen. Die Schau ist wegen der denkmalgerechten Sanierung des ehemaligen Wohn- und Atelierhaus des Malers erneut im Besucherforum untergebracht. Für den Besuch gelten Corona-bedingte Auflagen.