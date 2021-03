Peenemünde

Reetdachhaus in Peenemünde in Flammen

16.03.2021, 07:10 Uhr | dpa

Ein Reetdachhaus in Peenemünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Montagabend in Brand geraten. Die Flammen im leerstehenden Ferienhaus seien gegen 20.30 Uhr gemeldet worden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Über mehrere Stunden sei die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen - das Feuer war zwischenzeitig erneut aufgeflammt, bevor es am frühen Dienstagmorgen vollständig gelöscht werden konnte. Es sei niemand verletzt worden. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.