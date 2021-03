Büsum

Büsum bekommt Anlage zur Bilgenwasserentsorgung

16.03.2021, 14:45 Uhr | dpa

Krabbenfischer können von nun an das Bilgenwasser ihrer Schiffe im Büsumer Hafen in der ersten dafür in einem landeseigenen Hafen eingerichteten Anlage rund um die Uhr entsorgen. Zugleich könne Frischwasser getankt werden, teilte das Umweltministerium am Dienstag mit. "Gemeinsam mit der Gemeinde setzen wir die Vorschläge der Krabbenfischerei um", sagte Staatssekretärin Dorit Kuhnt zum Start des Projektes. Die Anlage soll zunächst in einer fünfjährigen Pilotphase betrieben werden. Krabbenkutter müssen zweimal jährlich ihr Bilgenwasser entsorgen, das sich im untersten Bereich jedes Schiffs sammelt. Da es mit Öl- und Treibstoffresten kontaminiert sein kann, gibt es hierfür nach Angaben des Umweltministeriums besondere Regelungen und strenge Umweltauflagen.

Bisher ließen die Kutter ihr Bilgenwasser individuell von Entsorgungsunternehmen abpumpen. Nun erhalten die rund 80 Krabbenfischer der Westküste mit Chipkarten Zugang zur neuen Bilgenwasser-Entsorgungsanlage. Die jeweils aufgenommenen Mengen von Abwasser und das abgegebene Frischwasser werden elektronisch erfasst und den jeweiligen Kuttern in Rechnung gestellt.