Schwerin

Linke in MV fordert mehr Anstrengungen für den Klimaschutz

16.03.2021, 15:10 Uhr | dpa

Abgeordnete nehmen an einer Sitzung des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern teil. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern dringt auf ein höheres Tempo bei der Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgase. Deutschland habe seine Emissionsziele nur dank erheblicher "Schützenhilfe" durch die Corona-Pandemie erreicht, durch die das wirtschaftliche und öffentliche Leben stark eingeschränkt worden sei. "Die Zahlen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Deutschland und auch Mecklenburg-Vorpommern beim Klimaschutz auf der Stelle treten", sagte die energiepolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Mignon Schwenke, am Dienstag in Schwerin anlässlich der Veröffentlichung der Bundes-Daten für 2020.

Seit 20 Jahren seien die Treibhausgasemissionen in Mecklenburg-Vorpommern nur marginal verringert worden, betonte Schwenke. Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, wurden 1990 im Nordosten noch 26 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Im Zuge der Stilllegung und des Umbaus ehemals volkseigener Betriebe sank die jährliche Menge demnach bis 1999 auf etwa 19 Millionen Tonnen. Dieser Wert hat sich seither kaum verändert. 60 Prozent der Treibhausgase entstehen im Land bei der Strom- und Wärmeproduktion. Schwenke erneuerte die Forderung nach einem Klimaschutzgesetz für Mecklenburg-Vorpommern "mit ambitionierten Zielen, verbindlichen Maßnahmen und einer wissenschaftlichen Begleitung".

Insgesamt emittierte Deutschland im Jahr 2020 knapp 739 Millionen Tonnen Treibhausgase. Im Vergleich zu 1990 sanken die Emissionen um 40,8 Prozent. Dass Deutschland sein Klimaziel im vergangenen Jahr damit nun doch geschafft habe, sei kein Grund zum Ausruhen, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag in Berlin. Die Klima-Allianz Deutschland nannte den Rückgang der Emissionen einen Einmaleffekt der Corona-Krise. "Was wir aber brauchen, ist eine wirksame Klimapolitik - sonst werden die Emissionen wieder steigen", sagte Geschäftsführerin Christiane Averbeck.