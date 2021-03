Cloppenburg

Zahl der wegen Geflügelpest getöteter Tiere steigt weiter an

16.03.2021, 15:25 Uhr | dpa

Mehr als eine halbe Million Tiere sind seit November im Landkreis Cloppenburg wegen der grassierenden Geflügelpest getötet worden. Wie der Landkreis am Dienstag mitteilte, wurden in der Gemeinde Bösel und der Stadt Cloppenburg zwei weitere Ausbrüche der hochansteckenden Tier-Infektionskrankheit mit dem Erreger H5N8 festgestellt. Die Bestände in Bösel mit 18 600 Puten und in Cloppenburg mit 15 900 Puten seien tierschutzgerecht getötet worden. Damit steigt die Zahl der getöteten Tiere in dem Landkreis auf insgesamt 523 700 Tiere in 35 Ausbruchsbetrieben.