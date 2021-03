Magdeburg

Kritik von SPD und Grünen: Öffnungen waren Fehler

16.03.2021, 16:58 Uhr | dpa

Die SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Katja Pähle, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine "Kette von Fehlentscheidungen" in der Pandemiebekämpfung vorgeworfen. Spahn habe dadurch und durch seine Kommunikationspolitik das Vertrauen der Bevölkerung in die Corona-Politik belastet, teilte Pähle am Dienstag mit. "Das Krisenmanagement des Bundesgesundheitsministers droht völlig aus dem Ruder zu laufen", kritisierte die Sozialdemokratin.

Pähle kritisierte unter anderem das "Hin und Her mit der Freigabe des Astrazeneca-Impfstoffs für alle Altersgruppen und den anschließenden Lieferungsbeschränkungen, die unerwartete Aussetzung des Einsatzes von Astrazeneca und schließlich die hektische Absage und Verschiebung des Impfgipfels". Pähle forderte Spahn auf, die Bedenken über den Astrazeneca-Impfstoff möglichst bald aufzuklären, die weitere Behandlung von Menschen zu klären, die mit dem Impfstoff bereits ihre Erstimpfung bekommen haben und weitere Impfstoffe einzukaufen.

Kritik an der Corona-Politik kam am Dienstag auch von den Grünen, die richtete sich allerdings gegen die eigene Landesregierung, genauer an die Koalitionspartner CDU und SPD. "Schulen und Kitas zu öffnen, ohne die Voraussetzungen für einen pandemiefesten Betrieb geschaffen zu haben und damit die Gesundheit aller zu gefährden, war ein Fehler", teilte Grünen-Spitzenkandidatin Cornelia Lüddemann am Dienstag mit. "Hier braucht es jetzt kurzfristige Korrekturen."

Für die Öffnung der Schulen ist Bildungsminister Marco Tullner (CDU) verantwortlich, für die der Kitas Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Die Landesregierung hatte am Dienstag beschlossen, die Präsenzpflicht ab sofort nicht nur an Grundschulen, sondern auch an weiterführenden Schulen auszusetzen. Lüddemann begrüßte das.