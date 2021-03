Saarbrücken

"Alternatives Impfangebot" für geplante Astrazeneca-Termine

16.03.2021, 17:51 Uhr | dpa

Die mit dem Wirkstoff Astrazeneca geplanten Termine in saarländischen Impfzentren finden Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) zufolge vorerst wie vereinbart statt. "Die Bürgerinnen und Bürger erhalten ein alternatives Impfangebot und werden mit dem Impfstoff von Biontech geimpft", sagte sie am Dienstag. Die Vergabe der Impftermine mit Astrazeneca in den kommenden beiden Kalenderwochen sei hingegen abhängig von der Entscheidung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Sofern keine Freigabe erteilt werde, müssten die Termine verschoben werden.

"Gehen wir davon aus, dass die Entscheidung der EMA am Donnerstag ergibt, dass Impfungen mit Astrazeneca weiterhin ausgesetzt werden müssen, ist es uns leider nicht möglich, allen Bürgerinnen und Bürgern direkt ein alternatives Impfangebot zu machen", sagte Bachmann einer Mitteilung zufolge. Der Bestand sowie die zugesagten Liefermengen anderer Impfstoffe würden dafür nicht ausreichen.