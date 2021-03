Montabaur

Kran stürzt auf Parkhaus: Ein Verletzter

16.03.2021, 20:29 Uhr | dpa

Während Bauarbeiten in Montabaur ist ein mobiler Kran umgekippt und auf ein Parkhaus gestürzt. Der Kranführer habe bei dem Vorfall am Dienstag leichte Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Ein gebrochener Bolzen wird demnach als Ursache dafür vermutet, dass der Baukran zur Seite kippte. Wie groß der Schaden am Gebäude ist, war laut einem Polizeisprecher noch unklar. Geparkte Autos seien nicht beschädigt worden.