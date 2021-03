Halle (Saale)

HFC bleibt erneut sieglos: Nur 1:1 gegen Duisburg

16.03.2021, 21:35 Uhr | dpa

Der Drittligist Hallescher FC tritt im Kampf um den Klassenerhalt auf der Stelle und ist zum dritten Mal in Folge sieglos geblieben. Die Mannschaft von Florian Schnorrenberg kam am Dienstag trotz Führung und Überzahl in den letzten zehn Minuten gegen den MSV Duisburg nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Duisburgs Wilson Kamavuaka hatte in der 81. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. Die Saalestädter haben nach dem Remis aber noch neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Die 1:0-Führung für Halle durch Jan Shcherbakovski (33.) glich Aziz Bouhaddouz (52.) aus.

Vor der Partie hatte Halles Coach kräftig rotiert. Die Stammspieler Braydon Manu und Antonios Papadopoulos standen nicht im Kader. In den ersten 25 Minuten lief bei beiden Mannschaften fast gar nichts zusammen. Erst in der 28. Minute hatten die Gastgeber die erste gute Gelegenheit, doch der Kopfball von Terrence Boyd landete auf dem Netzdach. Fünf Minuten später lag der Ball nach der ersten gelungenen Kombination jedoch im Duisburger Tor. Janek Sternbergs Eingabe ließ Boyd durch und Jan Shcherbakovski traf aus acht Metern.

In der 43. Minute scheiterte Boyd aus zehn Metern. Die Duisburger Moritz Stoppelkamp (29.) und Kamavuaka (30.) prüften HFC-Schlussmann Sven Müller aus der Distanz. Die Gäste erwischten jedoch den besseren Start in die zweite Halbzeit. Sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff traf Aziz Bouhaddouz völlig freistehend zum Ausgleich.

Boyd (58./60.) verpasste zweimal knapp den zweiten Treffer für die Hallenser. Auf der Gegenseite hatte Orhan Ademi (87.) die Führung für den MSV auf dem Fuß, die Halles Innenverteidiger Sören Reddemann mit einer starken Abwehraktion verhinderte.