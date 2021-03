Itzehoe

Geschäftspartner in Quickborn erschossen? Prozess beginnt

17.03.2021, 02:37 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Landgericht" ist am Gerichtsgebäude von Itzehoe zu sehen. Foto: picture alliance / Carsten Rehder/dpa (Quelle: dpa)

Vor dem Landgericht Itzehoe beginnt heute (9.30 Uhr) ein Mord-Prozess gegen einen 41-jährigen Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am 29. Juni vergangenen Jahres einen 44-Jährigen auf einem Reiterhof in Quickborn (Kreis Pinneberg) getötet zu haben.

Das Opfer soll ein Geschäftspartner des Angeklagten gewesen sein. Seine Leiche war auf dem Areal mit einer Schussverletzung gefunden worden. Der mutmaßliche Täter, der früh in den Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen gerückt war, war zweieinhalb Monate nach der Tat in Hamburg festgenommen worden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.