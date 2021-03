Halle (Saale)

Sachsen-Anhalt fördert E-Sport als Sport

17.03.2021, 06:43 Uhr | dpa

Mit dem "E-Sport Hub" fördert Sachsen-Anhalt einen Knotenpunkt für wettbewerbsmäßiges Spielen am Computer. "Wir haben hier in Sachsen-Anhalt immer noch eine Menge Aufklärungsarbeit zu leisten", sagte die Projektmitarbeiterin beim E-Sport Hub Sachsen-Anhalt Sandra Kilian. "Wir bringen das Thema E-Sport in die Wirtschaft, in Vereine und Verbände." In Sachsen-Anhalt gebe es rund 500 aktive E-Sportler, die in fünf Vereinen organisiert sind.

"Für mich ist E-Sport kein Sport im ursprünglichen Sinn. Beim realen Sport geht es darum, sich miteinander zu messen, und möglicherweise als Sieger hervorzugehen, und beim E-Sport, insbesondere bei "Counter Strike‘, geht es ums Töten", sagte der Arzt und Leiter des Suchtbereichs am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Rainer Thomasius.