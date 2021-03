Wilhermsdorf

Hoher Schaden nach Dachstuhlbrand in Wilhermsdorf

17.03.2021, 08:08 Uhr | dpa

Ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro ist nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wilhermsdorf (Landkreis Fürth) entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer im Dachstuhl am frühen Mittwochmorgen aus bislang ungeklärter Ursache aus. Ein Anwohner meldete den Brand der Feuerwehr. Das Dachgeschoss und das erste Obergeschoss sind komplett ausgebrannt. Das Feuer wurde gelöscht. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.