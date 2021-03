Delitzsch

S-Bahn erfasst Lkw-Anhänger: Drei Menschen leicht verletzt

17.03.2021, 09:07 Uhr | dpa

Eine S-Bahn hat auf der Strecke Eilenburg-Halle bei Delitzsch einen Lkw-Anhänger erfasst. Drei Zuginsassen wurden dabei am Mittwochmorgen leicht verletzt, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Ob auch der Lastwagenfahrer Verletzungen erlitt, war zunächst nicht bekannt. Wie es zu dem Unfall am Bahnübergang in der Ortslage Brinnis kam, war zunächst unklar. Die Strecke blieb zunächst gesperrt.