Bad Langensalza

Thüringer HC verpflichtet griechische Nationalspielerin

17.03.2021, 10:47 Uhr | dpa

Der Umbruch bei den Handballerinnen des Thüringer HC schreitet weiter voran. Am Donnerstag gab der ehemalige deutsche Meister die Verpflichtung von Labrina Tsakalou zur neuen Saison bekannt. Die 27 Jahre alte griechische Nationalspielerin stößt vom kroatischen Meister RK Podravka Vegeta Koprivnica zum THC und soll künftig vor allem auf der Mittelpostion und im linken Rückraum zum Einsatz kommen.

Für die Thüringerinnen ist Tsakalou keine Unbekannte. Im EHF-Cup-Viertelfinale der vergangengen Saison erzielte sie in zwei Partien 15 Treffer gegen den THC und hatte maßgeblichen Anteil am Weiterkommen der Kroatinnen. Trainer Herbert Müller hofft, mit der 1,70 Meter großen Griechin eine Top-Spielerin verpflichtet zu haben: "Sie hat uns in vergangenen Duellen immer riesige Probleme bereitet. Ihre Gefährlichkeit auf allen drei Rückraumpositionen und ihr Spielverständnis machen sie so unberechenbar."