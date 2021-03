Wetzlar

Wildgänse überwintern im Ried

17.03.2021, 12:28 Uhr | dpa

Auch in diesem Jahr haben mehrere Tausend Wildgänse den Winter im südhessischen Ried verbracht. Wegen der milden Witterung seien es auch dieses Jahr vergleichsweise wenige Tiere gewesen, teilte der Naturschutzbund Nabu in Wetzlar am Mittwoch mit. "In guten Jahren haben wir schon mal bis zu 10 000 überwinternde Gänse beobachtet", sagte Frank Philip Gröhl, Leiter der entsprechenden Arbeitsgruppe. Nun wurden knapp 8800 dieser Tiere gezählt, es handelte sich vor allem um Tundra-Saatgänse.

Als problematisch sehen die Nabu-Ornithologen die steigende Zahl an Joggern, Radfahrern sowie Spaziergängern im Gebiet zwischen Riedstadt und Trebur. Kämen Menschen den Gänsen zu nahe, würden diese in Panik auffliegen und dabei viel Energie verbrauchen. Zudem würden Landwirte Vogelscheuchen aufstellen und damit die Tiere vertreiben.