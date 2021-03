Lübeck

Airport: Ab Juli Flugverbindung Lübeck-Salzburg geplant

17.03.2021, 13:22 Uhr | dpa

Die Fluggesellschaft Lübeck Air will künftig eine Linienverbindung nach Salzburg anbieten. Geplant seien zunächst zwölf Flüge jeweils am Samstag, ein Ausbau sei möglich, teilte der Flughafen Lübeck am Mittwoch weiter mit. Start der Verbindung ist den Angaben zufolge der 3. Juli. Die neue Linie ist die erste grenzüberschreitende Verbindung vom Flughafen Lübeck aus nach der Wiedereröffnung des Airports im Sommer 2016. Die am Flughafen beheimatete Lübeck Air fliegt bislang nur München und Stuttgart an.