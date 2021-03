Magdeburg

Elfjährige spielen auf Gleisen am Magdeburger Hauptbahnhof

17.03.2021, 14:23 Uhr | dpa

Zwei Elfjährige haben in der Nähe des Magdeburger Hauptbahnhofs auf den Gleisen gespielt und sind von der Bundespolizei aus dem Gefahrenbereich geholt worden. Am Dienstagnachmittag habe ein Triebfahrzeugführer eines vorbeifahrenden Zuges die Kinder bemerkt und gemeldet, teilte die Bundespolizei am Mittwoch in Magdeburg mit. Die Bahnstrecke sei gesperrt worden. Keines der Kinder wurde verletzt. Die herbeigeeilten Beamten belehrten die Elfjährigen über die Gefahren und brachten sie zu ihren Erziehungsberechtigten.