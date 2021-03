Velbert

Stromkasten in Brand: Feuerwehr wird von Feuerwerk empfangen

17.03.2021, 14:29 Uhr | dpa

Mit einem regelrechten Feuerwerk hatte es die Feuerwehr bei einem Einsatz in Velbert zu tun. Nach Angaben vom Mittwoch war ein Auto gegen einen Stromverteilerkasten geprallt, der dadurch völlig zerstört wurde und in Flammen aufging. "Vor Ort erwartete die Einsatzkräfte ein silvesterartiges Feuerwerk - aus dem Boden sprühte unter beständigem Knallen Funkenregen empor", hieß es in der Pressemitteilung. Der Autofahrer war mit seinem Fahrzeug vom Unfallort geflüchtet. Die Feuerwehr brachte den Brand am Dienstagabend schnell unter Kontrolle. In einer angrenzenden Straße fiel vorübergehend der Strom aus.