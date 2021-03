Rostock

Erneut mehr als 200 Corona-Neuinfektionen in MV gemeldet

17.03.2021, 18:21 Uhr | dpa

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen zieht auch in Mecklenburg-Vorpommern spürbar an. Mit 212 neuen Ansteckungen meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch den zweiten Tag in Folge mehr als 200 Fälle. Das waren zwar 42 weniger als am Dienstag, aber 28 mehr als am Mittwoch der Vorwoche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag leicht auf 64,7 Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Am Mittwoch der Vorwoche lag dieser Wert dem Amt zufolge landesweit noch bei 58,2.

Nachdem wochenlang vor allem der Osten des Landes hohe Inzidenzwerte verzeichnet hatte, ist nun der Westen stärker betroffen. Im Landkreis Nordwestmecklenburg beträgt der Wert derzeit 94,7, im Landkreis Ludwigslust-Parchim 94,0 und in Schwerin 82,6. Erst danach folgt Vorpommern-Greifswald, lange Zeit Spitzenreiter, mit 80,0. Die niedrigste Inzidenz weist unverändert die Hansestadt Rostock auf mit nun 18,6.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt inzwischen bei 27 291. Als genesen gelten 24 291 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt aktuell bei 236. Die Zahl der Erkranken, die auf Intensivstationen versorgt werden müssen, wuchs innerhalb eines Tages um 10 auf 50. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 817 stieg.

Im Nordosten wurden laut Lagus bislang 122 095 Menschen einmal gegen das Coronavirus geimpft, 59 349 erhielten bereits die zweite Impfung.