Rostock

Zwei-Millionen-Förderung für sozialen Wohnungsbau in Rostock

17.03.2021, 18:32 Uhr | dpa

Der Firmensitz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Wohnen in Rostock (WIRO). Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Das Land Mecklenburg-Vorpommern fördert ein soziales Wohnungsbauprojekt der Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro mit zwei Millionen Euro. Auf einer rund 2,5 Hektar großen Brachfläche im Stadtteil Lichtenhagen baut das Unternehmen für rund 70 Millionen Euro 318 Mietwohnungen. Mit den Mitteln aus dem sogenannten zweiten Förderweg solle beim Block A mit 42 Wohnungen und zwei Personenaufzügen der Zuzug von Haushalten mit mittlerem Einkommen befördert werden, sagte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) am Mittwoch. So solle eine stärkere soziale Durchmischung in Lichtenhagen erreicht werden.

Wie die Wiro berichtete, werde das Quartier, das auf halbem Weg zwischen dem Rostocker Stadtzentrum und dem Warnemünder Strand liegt, sehr grün. Es sei auch mit dem öffentlichen Nahverkehr gut angebunden. Bis 2024 sollen acht Häusern mit vier bis acht Etagen Wohnungen für Singles, Pärchen, Familien, Senioren und Studenten entstehen. Die äußere Erschließung mit Trink-, Schmutz- und Regenwasserleitungen sowie die Versorgung mit Strom, Telekommunikation und Fernwärme habe bereits begonnen. Die Wiro baue bis Ende 2026 rund 1500 neue Wohnungen in Rostock, hieß es.