Celle

Zwei Tote bei Verkehrsunfall im Kreis Celle

17.03.2021, 19:27 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Celle sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen und drei verletzt worden. An dem Unfall auf der B 214 zwischen Wietze und Hambühren waren laut Polizei drei Autos und ein Lieferwagen beteiligt. Den Angaben zufolge verlor ein 24-Jähriger beim Überholmanöver die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem zwei 26 und 33 Jahre alte Frauen saßen. Der 24-Jährige und die 33-jährige Frau starben an der Unfallstelle. Die 26-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Der Fahrer eines ebenfalls an dem Unfall beteiligten Autos und der Lieferwagenfahrer erlitten leichte Verletzungen.