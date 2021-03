Schwerin

Kabinett befasst sich mit Lockerung der Corona-Vorschriften

17.03.2021, 20:51 Uhr | dpa

Die Landesregierung in Schwerin berät am Donnerstag in einer neuerlichen Corona-Sondersitzung über ihr weiteres Vorgehen. In der virtuellen Ministerrunde soll entschieden werden, in welcher Weise der Stufenplan zur Lockerung der Corona-Schutzvorschriften umgesetzt wird. Nach der schrittweisen Öffnung von Schulen, Kitas, Friseursalons, Gartenmärkten, Museen und Läden sollen vom kommenden Montag an auch Theater und die Gastronomie im Außenbereich wieder öffnen dürfen.

Angesichts der jüngst wieder gestiegenen Infektionszahlen dürfte dies aber an eine Testpflicht geknüpft werden. Zudem wird sich das Kabinett mit dem Vorschlag befassen, dass Fußball-Drittligist Hansa Rostock schon am Samstag wieder vor Publikum spielen darf. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hatte am Mittwoch nach Beratungen von Regierungsvertretern mit Verantwortlichen des Clubs und der Hansestadt eine entsprechende Vorlage angekündigt.