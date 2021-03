Halle (Saale)

Franckesche Stiftungen feiern Wiederaufbau digital

18.03.2021, 01:39 Uhr | dpa

Der Wiederaufbau der Franckeschen Stiftungen in Halle gilt nach drei Jahrzehnten als geschafft. Angesichts der Corona-Pandemie soll dies von Freitag bis Sonntag (19. bis 21. März) zu Ehren des Gründers digital gefeiert werden. Über die Höhepunkte des Programms informiert die Direktion der Stiftungen vorab heute.

Die barocke Schulstadt war vor 1990 dem Verfall preisgegeben worden. Nach dem Mauerfall begann die Restaurierung. Bis auf einzelne Gebäude galt der Wiederaufbau der Stiftungen bereits vor einigen Jahren im Wesentlichen als abgeschlossen. Es galt noch einige Gebäude denkmalgerecht für eine neue Nutzung herzurichten.

Der Theologe August Hermann Francke hatte die Franckeschen Stiftungen im 17. Jahrhundert als Waisenhaus, Bildungs- und Sozialwerk gegründet. Heute sind auf dem Areal Schulen, Kitas und Forschungsstätten ansässig. Es gibt Angebote für Familien. Die Bundeskulturstiftung hat zudem in den Stiftungen ihren Sitz in einem Neubau. Die jährliche Francke-Feier im März erinnert an den Geburtstag des Theologen, Pietisten und Pädagogen aus Halle.