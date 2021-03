Zwickau

18-Jähriger schießt mit Schreckschusspistole in Zwickau

18.03.2021, 05:37 Uhr | dpa

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein 18-Jähriger hat am Mittwochabend in der Zwickauer Innenstadt mit einer Schreckschusspistole mehrmals in die Luft geschossen und damit die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizeidirektion der westsächsischen Stadt mitteilte, hatten Zeugen die Beamten verständigt. Der junge Mann sei nicht im Besitz des Kleinen Waffenscheines gewesen, hieß es. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Der 18-Jährige bekam eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.