Malschwitz

Kartenverkauf für Kammermusikfest Oberlausitz startet

18.03.2021, 06:19 Uhr | dpa

Sechs Monate vor Festivalbeginn hat der Ticket-Vorverkauf für das Kammermusikfest Oberlausitz begonnen. Rund 800 Eintrittskarten für 7 Konzerte mit mehr als 30 internationalen Klassik-Musikern in Schlössern und Kirchen können nach Angaben der Veranstalter ab sofort erworben werden. In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto "Begegnungen" und soll vom 10. bis 17. September laufen.

Zu Gast sind unter anderen der Bratschist Nils Mönkemeyer, das internationale Klavierduo Ariane Haering & Ardita Statovci, der Leipziger Nikolaikantor Lucas Pohle, ein Kammerchor der Dresdner "Kruzianer" sowie die Kammerorchester Thüringer Bach Collegium und l’arte del mondo. Festspielorte sind etwa die Schlösser Milkel, Gröditz, Kuppritz und Königshain, das Barockschloss Oberlichtenau, das Zinzendorf-Schloss Berthelsdorf sowie die Kirche in Baruth bei Malschwitz. Darüber hinaus öffnet die sächsische Klavier- und Flügelmanufaktur C. Bechstein in Seifhennersdorf ihre Tore für zwei Führungen.

Premiere feierte Sachsens jüngstes Klassikfestival im September 2020. Zu sechs Konzerten an vier Tagen kamen um die 650 Besucher. Das Festival war ursprünglich für April geplant gewesen, musste aber coronabedingt verschoben werden.