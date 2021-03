Eppstein

Zwei Verletzte bei Unfall auf A3: Beifahrer in Lebensgefahr

18.03.2021, 06:22 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der Autobahn 3 bei Eppstein (Main-Taunus-Kreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 37 Jahre alte Beifahrer aus dem Auto schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Demnach wollte der Fahrer des Autos den Lastwagen in der Nacht überholen. Dabei sei das Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den hinteren Teil des Lastwagen-Anhängers geprallt. Anschließend sei das Auto in die Mittelschutzplanke geschleudert worden. Die beiden Männer seien mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Lastwagenfahrer blieb den Angaben nach unverletzt.