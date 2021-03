Cottbus

Autos brennen auf Autohausgelände in Cottbus

18.03.2021, 09:12 Uhr | dpa

Blaulicht leuchtet an einer Feuerwehr mit Martinshorn. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild (Quelle: dpa)

Auf dem Gelände eines Autohauses in Cottbus-Schmellwitz haben am Mittwochabend zwei Autos gebrannt. Wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte, seien vier weitere Autos auf dem Gelände im Schmellwitzer Weg durch die Flammen beschädigt worden. Die Polizei machte hierzu bislang keine Angaben.