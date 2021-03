Halle (Saale)

Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt leicht gesunken

18.03.2021, 11:37 Uhr | dpa

Die Zahl der Menschen, die in Sachsen-Anhalt einer Erwerbstätigkeit nachgehen, ist weiter gesunken. Im vierten Quartal 2020 hätten 993 300 Erwerbstätige ihren Arbeitsort im Land gehabt und damit 16 100 oder 1,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mit. Bundesweit lag der Rückgang ebenfalls bei 1,6 Prozent.

In Sachsen-Anhalt hätten vor allem die marginal Beschäftigten zu dem Trend beigetragen. Aber auch die Zahl der Selbstständigen, sozialversicherungspflichtig Beschäftigter und mithelfenden Familienangehörigen sei rückläufig gewesen. Die Daten stammen aus vorläufigen Berechnungen des Arbeitskreises "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder".

Demnach nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Jahresvergleich in nahezu allen Wirtschaftsbereichen im Land ab. Am stärksten betroffen sei der Bereich Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister sowie Grundstücks- und Wohnungswesen, zu dem auch die Vermittlung von Arbeitskräften gehöre, dort habe es 6800 Beschäftigte weniger gegeben als im vierten Quartal 2019. Einen Rückgang um 4800 Erwerbstätige habe das Produzierende Gewerbe verzeichnet. Der Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation kam auf ein Minus um 4000, wie die Behörde mitteilte.

Im Vergleich zum dritten Quartal 2020 stieg die Zahl der erwerbstätigen Personen saisonbedingt um 4300, das entsprach 0,4 Prozent. Den Angaben zufolge lag das bundesweite Plus bei 0,3 Prozent. Im Zuge der Pandemie sei der saisonübliche Zuwachs schwächer ausgefallen als in den vorangegangenen Jahren.