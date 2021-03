Wetzlar

Polizei nimmt nach Tankstellenüberfall Verdächtigen fest

18.03.2021, 13:09 Uhr | dpa

Ein 28-Jähriger soll eine Tankstelle im mittelhessischen Wetzlar überfallen haben. Der Verdächtige konnte nach dem Vorfall am Donnerstag auch dank einer "sehr guten" Personenbeschreibung von Zeugen 20 Minuten nach dem Vorfall vorläufig festgenommen werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Mann soll in der Tankstelle eine Getränkedose genommen und dann an der Kasse ein Messer gezogen haben. Von der Kassiererin habe er Geld gefordert - sei aber am Ende nur mit der Dose geflohen.

Möglicherweise fühlte sich der Mann durch eine weitere Frau im Verkaufsraum der Tankstelle gestört oder verunsichert, wie der Sprecher weiter sagte. Bei der Festnahme hatte der 28-Jährige demnach weder Getränkedose noch Messer bei sich. Beamte hätten beides schließlich auf dem mutmaßlichen Fluchtweg gefunden. Die Polizei ermittelt gegen den Verdächtigen nun wegen schweren Raubes.