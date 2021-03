Halle (Saale)

Junge Frau mit Lungenembolie nach Impfung in Halle

18.03.2021, 16:23 Uhr | dpa

In Halle gibt es den Verdacht auf eine Komplikation nach einer Corona-Impfung. "Im zeitlichen Zusammenhang, zwölf Tage nach einer Impfung mit dem Wirkstoff von Astrazeneca, ist bei einer jungen Frau Jahrgang 1985 eine Lungenembolie aufgetreten", teilte die Stadt Halle am Donnerstag mit. "Die Frau wird stationär behandelt, der Fall wurde als Verdachtsfall einer Impf-Komplikation an das Paul-Ehrlich-Institut als zuständige Bundesbehörde gemeldet."

Derzeit gilt ein vorsorglicher Stopp der Corona-Impfungen mit dem Mittel des Herstellers Astrazeneca. Im Fokus stehen gemeldete Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen.