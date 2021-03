Neustadt an der Donau

77-Jährige stirbt nach misslungenem Überholmanöver

18.03.2021, 16:29 Uhr | dpa

Bei einem missglückten Überholmanöver ist am Donnerstag im Landkreis Kelheim eine 77 Jahre alte Frau getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie beim Überholen auf der B 16 einen Lastwagen mit Anhänger, wie die Polizei mitteilte. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des Lkw wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.