Schwerin

Neuverteilung der EU-Agrarhilfen: Backhaus kritisiert Grüne

18.03.2021, 17:46 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat den Grünen vorgeworfen, mit überzogenen Forderungen die Verhandlungen zur nationalen Umsetzung der EU-Agrarpolitik zu verzögern. "Was uns als Länder eint, ist der Wunsch, eine andere Landwirtschaftspolitik auf den Weg zu bringen - hin zu mehr Umweltschutz, Artenvielfalt und hin zu sauberem Wasser. Dies ist aber nicht mit der Brechstange zu erreichen", sagte Backhaus am Donnerstag in Schwerin. In der Nacht zuvor war eine Sonder-Agrarministerkonferenz abgebrochen und auf kommende Woche vertagt worden.

Der Minister wandte sich gegen einseitige Verschiebungen der Gelder. "Wer den Landwirten einen großen Teil ihres Einkommens wegnehmen will, indem er Flächenprämien kürzt, muss Alternativen anbieten. Genau das passiert bisher nicht." Der Betriebszweig "Ökodienstleistungen" rechne sich nicht und Vorschläge der Grünen, dies zu ändern, gebe es nicht.

Die konventionelle Landwirtschaft zum Feindbild zu erklären, sei zudem der falsche Ansatz, kritisierte der SPD-Politiker. "Sie ist für mich nicht das Problem, sondern Teil der Lösung, wenn wir es richtig anstellen." Sein Ziel sei, Ökologie, Ökonomie und soziale Verantwortung in Einklang zu bringen.

Nach dem Willen der EU sollen kleinere Betriebe, junge Landwirte und Umweltleistungen künftig stärker gefördert werden. Deutschland muss dafür bis 1. Januar 2022 einen Umsetzungsplan an die Europäische Kommission schicken. Darum wird derzeit hart gerungen. Vor allem Großbetrieben in Ostdeutschland drohen drastische Einschnitte. Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommerns hatte deshalb die bisherigen Vorschläge von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zurückgewiesen.

Laut Backhaus kann Mecklenburg-Vorpommern jährlich mit Agrarsubventionen in Höhe von 475 Millionen Euro pro Jahr rechnen. "Geld, das wir für die Zukunft unseres Landes brauchen, für die Entwicklung der ländlichen Räume, die Ausgestaltung der Landwirtschaft und ebenso für den Schutz der Umwelt."