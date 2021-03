Parchim

Bis Ostern: Impftermin für alle über 80-Jährigen in Parchim

18.03.2021, 19:04 Uhr | dpa

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim steht vor einem Meilenstein seiner Corona-Impfkampagne: Bis Ostern sollen sämtliche Einwohner über 80 Jahre ein Angebot für ihren ersten Impftermin bekommen haben, wie Kreissprecher Andreas Bonin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Aufgrund von zusätzlichem Biontech-Impfstoff aus der Rücklage für die zweite Spritze seien die Impfstraßen in den beiden Impfzentren des Kreises in Parchim und Ludwigslust gut ausgelastet. Die Impfstoff-Rücklage wurde von 50 auf 20 Prozent reduziert.

Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am Donnerstag die Sicherheit des Astrazeneca-Impfstoffs bekräftigt hat, will der Landkreis mit seinen rund 212 000 Einwohnern so schnell wie möglich das Impfen mit dem Präparat wiederaufnehmen, wie der Sprecher weiter sagte. Die Impfkampagne für Grundschullehrer und Erzieher könnte demnach am Freitag kommender Woche erneut mit mobilen Teams starten.