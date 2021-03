Neustrelitz

Handwerkskammer plant umfangreiche Investitionen

18.03.2021, 20:07 Uhr | dpa

Die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern will fast 15 Millionen Euro in ihren Bildungsstandort in Neustrelitz investieren. Laut einer Mitteilung der Stadt vom Donnerstag sollen in den nächsten vier Jahren Gebäude umfangreich modernisiert beziehungsweise neu errichtet werden. Eine Sprecherin der Handwerkskammer bestätigte die Mitteilung.

Demnach ist bereits ein Planungsbüro beauftragt worden. Der erste Spatenstich sei für das Frühjahr 2022 geplant. Laut Mitteilung soll ein Ausbildungskomplex für die insgesamt rund 1500 Auszubildenden pro Jahr und etwa 120 Internatsplätze entstehen. Besonderer Schwerpunkt soll die Ausbildung von Land- und Baumaschinenmechatronikern sein.

"Ein wichtiges Zeichen für die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Neustrelitz und unsere regionalen Unternehmen, insbesondere in Zeiten eines beginnenden Fachkräftemangels, den auch wir bereits spüren", erklärte Bürgermeister Andreas Grund (parteilos).