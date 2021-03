Schwerin

Glawe: 1,4 Millionen Impfdosen bis Juni in MV

18.03.2021, 22:31 Uhr | dpa

Das Impfen gegen Covid-19 soll nach Worten von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) in den kommenden Wochen in Mecklenburg-Vorpommern deutlich an Fahrt aufnehmen. Im zweiten Quartal (April bis Juni) erwarte das Land rund 1,4 Millionen Impfdosen der verschiedenen Hersteller, sagte Glawe nach einer Sitzung des Kabinetts am Donnerstagabend. Das sei das Fünffache dessen, was im ersten Quartal geliefert worden sei. Angekündigt sind demnach 764 000 Impfdosen der Herstellers Biontech, 122 000 von Moderna, 321 000 von Astrazeneca und 191 000 Dosen des amerikanischen Herstellers Johnson & Johnson.