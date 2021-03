Offenbach am Main

Jugendliche Ruderin gerät auf Main unter Frachtschiff

18.03.2021, 23:07 Uhr | dpa

Blaulicht an einem Polizeiauto. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Eine 15 Jahre alte Ruderin ist auf dem Main mit einem großen Frachtschiff zusammengestoßen und dabei teilweise unter dessen Rumpf geraten. Sie habe Glück gehabt, ihr selbstaufblasender Rettungskragen habe sie zurück an die Wasseroberfläche geholt, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Die jugendliche Sportlerin war am Donnerstagnachmittag in einer Gruppe unterwegs gewesen, sie wurde von anderen Ruderern ins Trainerboot gezogen. Die 15-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei handelte es sich um ein großes Gütermotorschiff der 100-Meter-Klasse. Der Unfallhergang war zunächst unklar, die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.