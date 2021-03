Rostock

Gastgewerbe protestiert auf Neuem Markt in Rostock

19.03.2021, 03:33 Uhr | dpa

Im Einkaufszentrum Rostocker Hof in der Innenstadt geht eine Frau an einem geschlossenen Eiscafe vorbei. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/symbolbild (Quelle: dpa)

Unter dem Motto "Lasst uns öffnen! Lasst uns leben!" wollen am Freitag (09.00 Uhr) Vertreter des Gastgewerbes in Mecklenburg-Vorpommern demonstrieren. Der Dehoga-Verband hat auch Zulieferer, Handel, Veranstalter und Schausteller zur Teilnahme aufgerufen. Die Verbände fordern vor dem Bund-Länder-Gipfel am kommenden Montag einen klaren Öffnungsfahrplan mit verbindlichen und nachvollziehbaren Kriterien. Eine Fortsetzung der Politik nach dem Motto "Ihr bleibt zu, um die übrige Wirtschaft geöffnet zu halten" sei nicht mehr zu akzeptieren. Dies hätte den Lockdown als Dauerzustand zur Folge.