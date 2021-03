Oeversee

Urteil geplant im Prozess gegen drei mutmaßliche Räuber

19.03.2021, 04:40 Uhr | dpa

Im Prozess gegen drei Männer, die in Flensburg Prostituierte überfallen und beraubt haben sollen, wird das Landgericht Flensburg am heutigen Freitag voraussichtlich das Urteil verkünden. Zuvor werden am Vormittag noch zwei Plädoyers der Verteidiger gehalten. Die drei Männer sollen laut Staatsanwaltschaft im Dezember 2019 in drei Fällen in wechselnder Beteiligung gewaltsam in sogenannte Modellwohnungen eingedrungen sein. Dort sollen sie Prostituierte mit einer geladenen Schreckschusspistole zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert haben. Zweimal blieb es beim Versuch.

Der älteste der drei Männer ist zudem wegen der Vergewaltigung einer Prostituierten angeklagt. Die Staatsanwaltschaft forderte für den 30-Jährigen eine Haftstrafe von zehn Jahren. Für die heute 20 und 18 Jahre alten Mitangeklagten plädierte sie auf Jugendstrafen von viereinhalb und dreieinhalb Jahren. Wegen der Vielzahl der Teilnehmer wurde die Verhandlung in die Räumlichkeiten der Akademie Sankelmark in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) verlegt.