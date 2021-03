Stendal

Theater im Land hoffen auf Öffnung: Proben laufen

19.03.2021, 05:53 Uhr | dpa

Die Theaterbetreiber in Sachsen-Anhalt blicken mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Um dem Publikum bei einer Wiedereröffnung sofort ein abwechslungsreiches Programm zu bieten, laufen die Proben: unter Einhaltung der Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie, wie Sprecher der Bühnen betonten. Die Theater wollen die digitale Technik auch künftig für Angebote nutzen, um via Internet mehr und junges Publikum zu gewinnen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Die Zahl der Theaterbesucher ging in der Pandemie wegen der Schließungen indes dramatisch zurück. Den Rückgang konnten Online-Angebote nicht ausgleichen. Auch Gastspiele brachen weg.