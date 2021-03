Rostock

Profisport blickt auf Pilotprojekt bei Hansa Rostock

19.03.2021, 09:49 Uhr | dpa

Die Zulassung von Zuschauern beim Drittligisten FC Hansa Rostock als erstem deutschem Fußball-Profiverein nach fast fünfmonatiger Pause zieht das Interesse anderer Clubs auf sich. "Aus diesem Grund werden am Samstag auch Vertreter anderer Sport-Vereine und Veranstalter aus unserem Land sowie anderer Fußball-Clubs wie z. B. Union Berlin zu Gast sein, um sich ein Bild von der Umsetzung unseres Konzepts und unserer Maßnahmen zu machen und von unserem Testlauf profitieren zu können", teilte Hansa Rostock in einem offenen Brief mit.

Im Punktspiel gegen den Halleschen FC am Samstag um 14.00 Uhr sind rund 780 Zuschauer im Ostseestadion zugelassen. Das Zugangsrecht ins 29 000 Zuschauer fassende Ostseestadion haben nur Dauerkarten-Inhaber bestimmter Stadionbereiche aus Rostock, die sich vor dem Spiel einem Schnelltest unterziehen. "Mit den Erkenntnissen und Erfahrungen aus den Abläufen am Spieltag wollen wir zugleich den Weg dafür ebnen, dass auch für andere Vereine und Veranstalter schnellstmöglich eine Zuschauer-Rückkehr möglich werden kann", schrieb der Drittligist.

Der FC Hansa appellierte an seine Fans: "Daher bitten wir alle, die die Chance haben, bei diesem Feldversuch dabei sein zu können, diese große Verantwortung gegenüber allen anderen Fans und Teilen unserer Gesellschaft immer im Hinterkopf zu behalten und uns bei der Umsetzung der Vorgaben und Maßnahmen zu unterstützen und aktiv mitzuwirken." Der Verein betonte, dass "deutschlandweit wieder zahlreiche Augen auf uns gerichtet sein werden - insbesondere der Kritiker".