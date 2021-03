Eisenberg

95 Kilogramm Feuerwerkskörper in Paketzentrum beschlagnahmt

19.03.2021, 10:04 Uhr | dpa

Der Zoll hat in einem Paketzentrum im Saale-Holzland-Kreis 95 Kilogramm Feuerwerkskörper aus Polen sichergestellt. Zudem entdeckten die Beamten in mehreren Paketsendungen neben 3200 Zigaretten und 2000 Tabaksticks auch 4 Liter Pflanzenschutzmittel, wie das Hauptzollamt in Erfurt am Freitag mitteilte.

Sowohl die Einfuhr nicht zugelassener Pyrotechnik, als auch von Pflanzenschutzmitteln ist verboten und strafbar. Das gelte auch beim Transport innerhalb der Europäischen Union. Ebenso sei der Versand von Tabakwaren per Post unzulässig, wenn diese keine deutschen Steuerzeichen aufweisen. Es wurden 14 Strafverfahren eingeleitet.